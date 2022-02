Soja najdroższa od czerwca 2021 r.

Od listopada ubiegłego roku notowania soi w Stanach Zjednoczonych rosną – a w ostatnich tygodniach wręcz przyspieszyły one zwyżkę. W rezultacie, cena soi w USA dotarła obecnie do okolic 15,60-15,70 USD za buszel. To najwyższy poziom notowań tego towaru od czerwca poprzedniego roku, czyli od około 8 miesięcy.

Zwyżkom notowań soi sprzyjają dwa zasadnicze czynniki. Pierwszy z nich to utrzymujące się niekorzystne warunki pogodowe na terenach uprawy soi w Ameryce Południowej – susze i fale upałów, przeplatane ulewnymi deszczami. Nieprzewidywalne opady sprawiły, że już obniżone zostały prognozy produkcji soi w Brazylii oraz Argentynie. Z tej przyczyny, rośnie popyt na soję z USA.