Sojusz stary, lecz skuteczny

Datę akcesji Polski do Unii Europejskiej (UE) większość obywateli przynajmniej z grubsza kojarzy, zwłaszcza dorośli pamiętający jeszcze ratyfikacyjne referendum.

O północy z 30 kwietnia na 1 maja 2004 r. na warszawskim placu Józefa Piłsudskiego zebrał się wielotysięczny rozentuzjazmowany tłum, podobnie w wielu innych miastach, na maszty płynęły unijne flagi, rano jedzono pierwsze europejskie śniadania etc. etc. Gdyby natomiast zadać Polakom pytanie o konkretną datę przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), to w rozkładzie statystycznym odpowiedzi prawidłowych byłoby kilka procent. Wieczorem 12 marca 1999 r. – czyli pięć lat przed akcesją do UE – na wspomnianym placu przed Grobem Nieznanego Żołnierza również odbyła się gala, ale ograniczona do trybuny, wojska i dosłownie garstki dość przypadkowej publiczności. Stolica nawet nie bardzo kojarzyła, z jakiej okazji na niebie rozkwitły fajerwerki. Dokładnie w tamtym czasie w Independence (stan Missouri) ministrowie spraw zagranicznych Polski, Czech i Węgier – z naszej strony Bronisław Geremek – przekazywali amerykańskiej koleżance Madeleine Albright akcesyjne dokumenty.