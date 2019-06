12 wodorowych autobusów Urbino 12 hydrogen dostarczy spółka Solaris Bus & Coach do Bolzano. Włoskie miasto jest pierwszym, które zdecydowało się na zakup wodorowych pojazdów od wielkopolskiego producenta.

Jak podała spółka, zamówione przez przedsiębiorstwo transportowe SASA Bolzano pojazdy dołączą do autobusów elektrycznych dostarczonych do tego odbiorcy w ubiegłym roku. Obecne zamówienie obejmuje również 8-letnią umowę serwisową.

"Bolzano silnie inwestuje w nowoczesny i czysty transport publiczny. Cieszę się, że Solaris może być częścią tego procesu, dostarczając swoje najnowsze bezemisyjne pojazdy. SASA ma już w swojej flocie nasze autobusy elektryczne. Teraz zaś Solaris i Bolzano stawiają na technologię wodorową" – powiedział wiceprezes Solaris Bus & Coach Petros Spinaris.

Pojazdy będą wyposażone w nowoczesne ogniwo paliwowe (60 kW) oraz baterie Solaris High Power. Bateria ładowana będzie energią pochodzącą z wodoru oraz odzyskiwaną podczas hamowania, ale będzie też możliwość podładowania jej poprzez gniazdo plug-in. Uzupełnieniem układu napędowego jest oś ze zintegrowanymi silnikami elektrycznymi (2 x 125 kW).

"Energia elektryczna w ogniwie wodorowym powstaje w procesie odwróconej elektrolizy wody i przekazywana jest bezpośrednio do napędu. Jedynymi produktami reakcji chemicznej zachodzącej w ogniwie są ciepło oraz para wodna. Pojazd nie generuje więc absolutnie żadnych szkodliwych substancji" – podał wielkopolski producent.

Wodór gromadzony jest w butlach kompozytowych umieszczonych na dachu. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii autobus będzie w stanie przejechać do 350 km na jednym tankowaniu.

Częścią umowy jest również specjalne szkolenie przeznaczone dla kierowców i pracowników serwisu poświęcone aspektom bezpiecznego użytkowania i serwisowania pojazdów wodorowych.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Do tej pory wyprodukował ponad 17 tys. pojazdów. We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF, która objęła 100 proc. udziałów w spółce.