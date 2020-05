Solidny płatnik kontra decyzja ubezpieczyciela

Euler Hermes ściął do zera limity kredytowe dostawcom Dorado Chłodnie. Firma działająca przez wiele lat bez zarzutu teraz ma spory problem.

Polisa należności to ochrona na dobre czasy. Niektórzy przedsiębiorcy do dziś pamiętają gwałtowne cięcia limitów kredytowych przez ubezpieczycieli w 2008 r. Wielu z nich zostało wtedy bez ochrony. Tego problemu nie miała wtedy firma Dorado Chłodnie. Ma go jednak teraz. To średniej wielkości spółka, która zaopatruje w produkty spożywcze restauracje, hotele i firmy cateringowe. Na rynku działa od 1993 r. i współpracuje z 300 dostawcami. Informację o całkowitym zniesieniu limitów na nią przez Euler Hermes dostała od jednego z dostawców. Do słabej oceny Dorado przez ubezpieczyciela miały przyczynić się m.in. gorsze dane za 2018 r. i ograniczona zdolność firmy do generowania gotówki.