Spadki na rynkach akcji USA

Wartość indeksów amerykańskich rynków akcji wyraźnie spada w pierwszej części piątkowej sesji.

Nastroje inwestorów psuje rosnące przekonanie o kontynuacji przez Fed podwyżek stóp procentowych do momentu kiedy inflacja nie zacznie spadać wyraźnie i trwale. Thomas Barkin, to kolejny szef regionalnego Fed, który po publikacji w środę „minutes” przypomniał inwestorom, że nie mogą raczej liczyć na złagodzenie działań w obliczu wciąż wysokiej inflacji. Szef Fed w Richmond oświadczył, że bank centralny zrobi wszystko co będzie potrzebne aby obniżyć inflację i przyznał, że jest ryzyko iż jego działania doprowadzą do recesji. Rentowność obligacji USA wyraźnie zaczęła rosnąć, w górę idzie indeks dolara.