Spadki na Wall Street

Po upływie godziny wtorkowej sesji Średnia Przemysłowa Dow Jones spadała o 1,2 proc., taniały 23 z 30 wchodzących w jej skład spółki. S&P500 tracił w tym czasie 0,7 proc. Spadał kurs 390 spółek z tego indeksu. Nasdaq Composite spadał o 0,4 proc., podobnie jak Nasdaq 100, w którym 67 spółek traciło na wartości.

fot. Bloomberg

Podaż przeważała w 10 z 11 głównych segmentów rynku akcji. Najmocniej taniały spółki przemysłowe (-1,3 proc.), materiałowe (-1,8 proc.) i finansowe (-3,2 proc.), gdzie głównie traiły banki. Ich indeks KBW Bank spadał o ponad 4 proc. bo rynek uważa, że w obliczu wojny na Ukrainie i związanej z tym niepewnością Fed będzie ostrożniejszy z podwyższaniem stóp procentowych. Z tego samego powodu drożeją we wtorek obligacje. Segment energii (1,6 proc.) jako jedyny notuje przewagę popytu, co wiązane jest z wzrostem kursu ropy WTI do 104,30 USD, najwyższej wartości od 7 lat. Złoto drożeje o 1,4 proc. do 1927,30 USD, co pomaga notowaniom spółek powiązanych z kruszcem. Indeks PHLX Gold/Silver rośnie o 3,65 proc.