Spadło oprocentowanie hipotek w USA

W ubiegłym tygodniu, kiedy rozpoczęła się już inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę, a rynki poddają się ogromnym wahaniom i niepewności, spadło oprocentowanie kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, informuje Bloomberg.

Jak wynika z danych agencji Freddie Mac, średnia dla 30-to letniego kredytu obniżyła się d 3,76 proc. z 3,89 proc. tydzień wcześniej. Był to drugi z rzędu spadek stawek w tym segmencie rynku. Mają one powiązanie z rentownościami 10-letnich obligacji amerykańskiego skarbu, która spadła w tym tygodniu do najniższego poziomu od stycznia.