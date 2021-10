Spadły rezerwy walutowe i złota Chin

We wrześniu zmniejszyły się rezerwy walutowe Chin, schodząc do najniższego poziomu od kwietnia. Na wartości straciły też zapasy złota, informuje Reuters.

Według danych banku centralnego, stan rezerw na koniec września 2021 r. spadł do 3,201 bln USD z 3,232 bln miesiąc wcześniej. Głównym powodem zniżki był wzrost dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut. Umocnił się on we wrześniu o 1,7 proc.

Analitycy oczekiwali nieco mniejszego spadku, do 3,225 bln USD. Sierpniowy spadek był najmocniejszym w swojej skali od kwietnia 2021 r.

Z kolei na koniec września rezerwy złota wyniosły 109,18 mld USD i również w ich przypadku odnotowano spadek wartości z 113,69 mld na koniec sierpnia, co wynikało z przeceny kruszcu. Kraj dysponował ogółem 52,64 mln uncji złota, co oznacza brak zmiany w porównaniu z sierpniem.