Prezes Paolo Bertoluzzo poinformował, że włoski operator płatności Nexi uczestniczy w projektowaniu proponowanej przez Europejski Bank Centralny cyfrowej waluty, informuje CNBC.

EBC przedstawił plan cyfrowej wersji euro w lipcu wskazując jako cel uzupełnienie obecnego systemu monetarnego.

- Współpracujemy z Europejskim Bankiem Centralnym i uczestniczymy w projektowaniu przyszłego cyfrowego euro, ponieważ wierzymy, że może to być pozytywna siła w ewolucji płatności cyfrowych – powiedział Bertoluzzo w CNBC.

fot. Bloomberg

Szef Nexi uważa, że kryptowaluty, jak bitcoin i ether nie odegrają istotnej roli w płatnościach międzynarodowych z powodu bardzo dużej zmienności ich notowań.

- Nie ma wątpliwości, że to klasa aktywów – powiedział Bertoluzzo. – Ale ich cena mocno się zmienia w ciągu dnia z powodu tego, co ktoś powiedział w Krzemowej Dolinie. A to dokładnie przeciwieństwo tego co jest potrzebne w płatnościach. Trzeba mieć pewność co do wartości którą się wymienia – dodał.