Sprawca najlepiej wie, co przeskrobał

Po telefonicznej rozmowie prezydenta Andrzeja Dudy z chińskim przewodniczącym (odpowiednikiem prezydenta) Xi Jinpingiem oraz sygnałach płynących z rządu stało się już niemal pewne, że Rzeczpospolita Polska zakupi w Chińskiej Republice Ludowej partię szczepionek przeciwko COVID-19.

Tym samym dołączymy do coraz dłuższej listy państw Unii Europejskiej, które samodzielnie organizują import uzupełniający – bez względu na brak świadectwa dopuszczenia obcych szczepionek, wydanego przez EMA (European Medicines Agency). Mniejsze państwa Grupy Wyszehradzkiej postawiły również na rosyjską szczepionkę Sputnik V, ale akurat dla Polski – nie tylko dla rządu PiS, lecz dla potencjalnych pacjentów – taki kierunek zakupów w ogóle nie wchodzi w grę. Trudno jeszcze powiedzieć, jak Polacy podejdą do szczepionek chińskich, być może będą jednak woleli czekać dłużej na sprawdzone fiolki z Zachodu. Społeczeństwo natomiast zaakceptuje zaszczepienie się właśnie chińszczyzną, ochotniczo i bez kolejki, przez prezydenta z całą kancelarią, premiera z rządem, kancelarią i załogami ministerstw, wszystkich chętnych z Sejmu i Senatu etc.