Stagnacja na rynkach akcji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Indeksy amerykańskich rynków akcji zmieniają się minimalnie. Rynek czeka na publikację „minutes” pod koniec środowej sesji.

Po prawie 90 minutach handlu Średnia Przemysłowa Dow Jones i S&P500 zmieniają się o mniej niż 0,1 proc. Nasdaq rośnie o 0,2 proc. Rentowności obligacji USA rosną. Krzywa rentowności jest jednak nadal odwrócona, co uważane jest za recesyjny sygnał. Indeks dolara, który zbliżył się we wtorek do 20-letniego maksimum, pokazuje jego dalsze umocnienie. Przeceniona potężnie we wtorek ropa nadal tanieje. Podaż przeważa w 6 z 11 głównych segmentach rynku akcji. Najmocniej tanieją akcje dostawców dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-0,9 proc.), spółek materiałowych (-0,95 proc.) i energii (-3,9 proc.). Najlepiej na tle rynku wyglądają segmenty dóbr codziennego użytku, IT (po 0,5 proc.) oraz ochrony zdrowia (0,6 proc.). Wskaźnik spółek wzrostowych rośnie o 0,2 proc., a spółek „value” traci 0,5 proc.