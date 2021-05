Stali klienci nie płacą na czas

Dwie trzecie firm z sektora MŚP doświadczyło w czasie pandemii opóźnienia w płatnościach ze strony stałych kontrahentów.

Pandemia negatywnie wpłynęła na zdolność regulowania zobowiązań w firmach. Przedsiębiorcy ostrożniej podchodzą do nowych kontrahentów. Tymczasem badanie „Płatności i finansowanie przedsiębiorstw w czasie pandemii” Krajowego Rejestru Długów (KRD) i należącej do tej samej grupy firmy faktoringowej NFG pokazuje, że firmy powinny baczniej przyjrzeć się również kondycji finansowej stałych klientów, którym wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Jak się bowiem okazuje, to właśnie oni w czasie pandemii często płacą po terminie. Aż dwie trzecie badanych podmiotów doświadczyło opóźnienia w płatnościach właśnie ze strony stałych kontrahentów. O ich całkowitej rzetelności płatniczej może mówić już tylko 5 proc. firm.