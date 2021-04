Statki zgubiły najwięcej kontenerów od 7 lat

Skutkiem przyspieszenia globalnego handlu jest alarmujący wzrost strat spowodowanych przez gubienie przez statki ładunków przewożonych w kontenerach.

W ubiegłym roku ponad 3 tys. kontenerów spadło ze statków do morza, najwięcej od 7 lat. Od początku tego roku było ich już ponad 1 tys. Eksperci zwracają uwagę, że gubienie kontenerów powoduje zakłócenia łańcuchów dostaw. Wśród powodów tego zjawiska wskazuje się większą nieprzewidywalność pogody, ale także powiększanie statków, powodujące ustawianie coraz większej liczby warstw kontenerów na ich pokładach. W ostatnim czasie do problemu przyczynił się także wybuch e-commerce, który zwiększył presję na przyspieszenia dostaw przez przewoźników morskich.

fot. Bloomberg

W listopadzie ubiegłego roku z powodu złej pogody statek One Apus zgubił jednorazowo ponad 1,8 tys. kontenerów tracąc ok. 50 tys. USD na każdym. Był to najgorszy tego typu przypadek od 2013 roku, kiedy statek MOL Comfort przełamał się i poszedł na dno Oceanu Indyjskiego z ładunkiem prawie 4,3 tys. kontenerów. W tym roku w styczniu statek Maersk Essen stracił ok. 750 kontenerów, a miesiąc później Maersk Eindhoven stracił kolejne 260. Straty spowodowane w wyniku tego rodzaju wypadków sięgają już w tym roku 54,5 mln USD, wyliczył Bloomberg.