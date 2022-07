Stilo Energy złożyło propozycje układowe

Stilo Energy, nad którym kontrolę chce przejąć Grupa Altkom, nie zapomniało o planie A, czyli układzie z wierzycielami. Firma, której całkowita wartość zobowiązań wynosi 16,7 mln zł, zapowiada redukcję etatów, renegocjację umów handlowych i pozyskiwanie nowych kontraktów szczególnie na rynku B2B, sprzedaż elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych przy instalacji PV, zmianę procesu logistycznego i kontynuację windykacji należności.

Zarząd zakłada, że optymalnym okresem wykonania propozycji układowych byłyby lata 2023-2027. Przyjęto, że po zastosowaniu redukcji wynikającej z postanowień układu zadłużenie wyniesie ok. 8,9 mln zł, a dodatkowo dalsze prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę może doprowadzić do zmniejszenia zadłużenia o ok. 2,2 mln zł z uwagi na sam fakt wykonania usług montażowych.

Większości wierzycieli firma proponuje spłatę części lub całości zobowiązań podstawowych i umorzenie odsetek.

W propozycjach pojawiła się też konwersja wierzytelności na akcje, ale dotyczy ona tylko głównego akcjonariusza - Powerplus Pentad Investments (ma 690 tys. akcji, stanowiących 39,2 proc. kapitału).. Miałby on objąć 80 tys. akcji za długi. Cena emisyjna wyniosłaby 10 zł.