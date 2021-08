Inwestorzy powinni zachować optymizm pomimo ostatnich wahań na rynkach akcji w USA, uważa John Stoltzfus, główny strateg inwestycyjny Oppenheimer Asset Management.

Stoltzfus wątpi w to, że wariant delta koronawirusa i zacieśnianie polityki przez Fed spowodują większy spadek amerykańskiego rynku akcji.

- Myślę, że może iść w górę i jest prawdopodobne, że zobaczymy na koniec tego roku nasz cel, którym jest 4700 pkt. indeksu S&P500 – powiedział strateg Oppenheimer w CNBC. – Nie stawialibyśmy przeciwko amerykańskim konsumentom – dodał.

Osiągnięcie wspomnianego celu oznaczałoby wzrost rynku o 7 proc. wobec obecnego poziomu 4400 pkt.

- To, co obecnie widzimy, to całkiem naturalny okres przejściowy. Wychodzimy z pandemii – powiedział Stoltzfus. – Administracja ogłosiła dodatkowe szczepienia dorosłych od 20 września. To wygląda bardzo pozytywnie dla gospodarki i jej dalszego otwierania – dodał.

Strateg Oppenheimer uważa, że jest zbyt wcześnie martwić się wpływem zakażeń wariantem delta koronawirusa na wydatki i tempo wzrostu gospodarczego.

- Nie dziwię się, że konsumenci lekko się cofnęli – powiedział Stoltzfus nawiązując do ostatnich danych makro. – To nadal główne ryzyko, ale zmierzamy do jego osłabienia. Uważam, że rynek już niedługo to zauważy – dodał.