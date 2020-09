Strach przed kolejnym lockdownem

Obawy o drugą falę przywracania restrykcji wzięły górę na rynkach finansowych od początku tygodnia i w przypadku parkietów Starego Kontynentu przełożyły się wczoraj na blisko 4-procentowe spadki.

Niemiecki Dax osunął się do najniższych poziomów od początku sierpnia i dotarł do 12500 pkt., podczas gdy S&P 500 widzieliśmy w okolicy 3200 pkt. gdzie znajduje się strefa wsparcia. W Wielkiej Brytanii ponownie mają być zamknięte puby i restauracje w tym tygodniu oraz zwiększany ma być dystans społeczny w celu ograniczenia rozwoju epidemii. To rodzi obawy o powrót do kwietniowej rzeczywistości i skutkuje odpływem kapitału od ryzykownych aktywów.