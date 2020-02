Styropianowe innowacje z Koszalina

Pierwszy zakład produkcyjny Fabryki Styropianu Arbet rozpoczął działalność 30 lat temu w Koszalinie. Dziś firma jest największym producentem styropianu w kraju, a także jednym z większych w Europie, ma pięć fabryk i jednocześnie pozostała firmą w 100 proc. polską. Dzięki dynamicznemu rozwojowi Arbet już siedmiokrotnie był wyróżniany w rankingu Gazel Biznesu, w tym także w jego ostatniej edycji. Podstawowymi produktami przedsiębiorstwa są płyty styropianowe dla budownictwa. Każda z należących do firmy fabryk produkuje pełen asortyment wyrobów, a wszystkie opierają swoją działalność na procedurach umożliwiających standaryzację, gwarantującą powtarzalność parametrów technicznych. — Jakość jest naszym priorytetem — podkreśla Dariusz Karasiński, dyrektor generalny Fabryki Styropianu Arbet. Dodaje, że receptą na sukces jest konsekwencja w działaniu, przy jednoczesnej elastyczności w reagowaniu na sygnały dochodzące z rynku. Jak tłumaczy Dariusz Karasiński, choć kierowana przez niego firma ma już 30 lat, to musi dbać o dynamiczny rozwój tak samo, jak wchodzące dopiero na rynek start-upy.

Zmiana jest normą

— Rynek nie stoi w miejscu, tylko cały czas się zmienia. Dlatego stale dostosowujemy się do oczekiwań klientów. Firma musi być elastyczna — mówi szef Arbetu. Według niego warunkiem rozwoju jest bycie fair.

— To absolutny kanon zachowań biznesowych. Podstawą jest zapewnienie jakości zarówno serwisu, jak i produktu. To biznesowa baza, tylko tak można funkcjonować. Należy też reagować na oczekiwania klientów. Szczególnie jeśli chodzi o produkty, niezbędne są ciągłe zmiany i ulepszenia — tłumaczy szef Arbetu. Wydawać by się mogło, że w branży ociepleń, gdzie płyty styropianowe są dobrze znanym produktem, nie są potrzebne innowacje, ale nie jest to prawdą.

— Taką istotną zmianą był np. styropian grafitowy, jakiś czas temu słabo znany w Polsce. Dziś klienci wiedzą, co zyskują, stosując płyty grafitowe. Jest dla nich jasne, że mogą mieć lepszą izolację termiczną przy zastosowaniu cieńszej warstwy. Wszystkie nasze zakłady produkują całą paletę fasadowych płyt grafitowych — mówi Dariusz Karasiński. Zdaniem szefa Arbetu, w świadomości klientów zaszły ogromne zmiany.

— Po pierwsze, klienci doskonale rozumieją, że inwestycja w ocieplenie przyniesie im wymierne korzyści finansowe, bo nie trzeba będzie tyle wydawać na energię i rachunki będą niższe. W ostatnim czasie pojawił się też drugi, ważny czynnik — zwiększyła się świadomość ekologiczna. Ludzie dostrzegają, że dobrze zaizolowany budynek emituje do środowiska mniej zanieczyszczeń. Klienci myślą więc o izolacji tych budynków, które jej nie mają, ale również o poprawie izolacji tam, gdzie jest, ale niewystarczająca — wyjaśnia Dariusz Karasiński.

Nieustanna modernizacja

Arbet nieprzerwanie inwestuje w jakość. To oznacza stałą dbałość o park maszynowy i najnowszy sprzęt, ale nie tylko, bo ważni są też ludzie, którzy za tym wszystkim stoją.

— Nowoczesny sprzęt jest gwarantem jakości wyrobów i stabilności parametrów. Nie mniej istotne jest ciągłe inwestowanie w rozwój kadry pracowniczej. Mam na myśli szkolenia, laboratoria czy prowadzenie kontroli jakości. Ważni są też ludzie odpowiadający za sprzedaż, którzy dbają o kontakt z klientami i dostają od nich bezcenny feedback. Informacje od klientów są wykorzystywane w planowaniu procesów inwestycyjnych — wyjaśnia Dariusz Karasiński. Najważniejszym w tym roku wydarzeniem dla Arbetu będzie uruchomienie zupełnie nowej fabryki w Jaśle. — Jest to inwestycja, w której główny nacisk położony jest na innowacje — pojawią się nowe innowacyjne produkty, innowacyjny będzie również sam proces produkcyjny. Mamy pełną świadomość, że innowacyjność i słuchanie potrzeb rynku są niezbędne dla rozwoju firmy — podsumowuje Dariusz Karasiński.

