Sumika buduje fabrykę pod Poznaniem

Japońska grupa chemiczna będzie produkować w Plewiskach mieszanki na bazie polipropylenu dla sektora motoryzacyjnego.

Sumika Polymer Compounds Europe, firma z grupy Sumitomo Chemical, dotychczas dostarczała w Polsce wyroby wytwarzane w innych fabrykach. To się zmieni. Do końca tego roku zbuduje w podpoznańskich Plewiskach czwarty w Europie zakład wytwarzający mieszanki na bazie polipropylenu, wykorzystywane m.in. przez sektor motoryzacyjny. Budowa już ruszyła, produkcja ma się rozpocząć w I kw. 2022 r., a w pierwszym etapie ma pracować przy niej 30 osób. Zakład będzie wytwarzał 30 tys. ton mieszanek, zwiększając moce europejskich fabryk chemicznego koncernu, m.in. także we Francji, Wielkiej Brytanii oraz Turcji (przejęte spółki), do 170 tys. ton rocznie. W pierwszym etapie będzie miał 5,5 tys. m kw. powierzchni, dwie linie produkcyjne i silosy do magazynowania materiałów.

To kolejna inwestycja japońskiego koncernu w Polsce. Dotychczasowe nie okazały się wielkim sukcesem. Sumika Electronic Materials Poland, która od 2007 r. działała w Ostaszewie i była poddostawcą Sharpa, wycofała się razem z producentem telewizorów. Sumika Ceramics Poland w 2011 r. kupiła we Wrocławiu fabrykę filtrów cząstek stałych do silników Diesla od firm Bosch i Denso, w 2013 r. rozpoczęła produkcję, a w 2017 r. ją zamknęła. W 2009 r. Sumitomo Electric Wiring Systems, który miał zatrudniające ponad 2 tys. osób fabryki wiązek elektrycznych do samochodów w Lesznie i Rawiczu, przeniósł produkcję do Rumunii.