Superrobaki mogą żywić się plastikiem

Dokładnie chodzi o odmianę plastiku zwaną polistyrenem lub styropianem. Polistyren jest jednym z najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych. Stanowi 7 do 10 proc. całkowitej produkcji tworzyw sztucznych nie zawierających włókien.

Okazało się, że są w stanie go spożywać, przybrać na wadzie i zakończyć cykl życiowy larwy drewnojada (Zophobas morio), które znane są jako superrobaki. Wyniki badania określono jako „pierwszy krok” w odkryciu naturalnych enzymów, które można wykorzystać do recyklingu tego rodzaju plastiku.

Przewidujemy, że odpady polistyrenowe będą zbierane, rozdrabniane mechanicznie, a następnie rozkładane w bioreaktorach za pomocą koktajlu enzymatycznego – powiedział Chris Rinke, naukowiec z University of Queensland, jeden z uczestników badania.

Naukowiec podkreślił, że o ile robaki te są w stanie trawić i przeżyć na takiej plastikowej diecie, jednak ma to wpływ na ich zdrowie i ogólną kondycję. Dlatego dalsze badania powinny iść zdecydowanie w kierunku zidentyfikowania i udoskonalenia enzymu wykorzystywanego przez robaki, tak by można go było wykorzystywać na skalę przemysłową.

Szacuje się, że każdego roku globalna produkcja plastiku sięga ponad 400 mln ton, który jest trwały i stanowi gros odpadów trudnych do zrecyklingowania.