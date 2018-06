Świat ma miliardy baryłek

Ile ropy jest na świecie? Proste pytanie, ale odpowiedź niestety znacznie trudniejsza.

Ile ropy jest na świecie? Proste pytanie, ale odpowiedź niestety znacznie trudniejsza. Zmieniają się szacunki zasobów oraz scenariusze prognoz dotyczące zużycia.

Najczęściej eksperci mówią, że ropy naftowej wystarczy na 50-70 lat. Jedno jest pewne i oczywiste, że zależy to także od nas samych, czy będziemy skłonni do racjonalnego gospodarowania tym surowcem. Światowe potwierdzone rezerwy ropy naftowej, według koncernu BP, w minionym roku wynosiły 1696,6 mld baryłek. W porównaniu z rokiem poprzednim spadły o pół miliarda baryłek (-0,03 proc.). Kraje OPEC posiadają obecnie 71,8 proc. globalnych, potwierdzonych rezerw. Gdzie jest najwięcej ropy? Według analityków brytyjskiego banku Barclays, którzy przygotowują m.in. analizy rynku ropy naftowej, posiadaczami największych zasobów są: Wenezuela (udokumentowane rezerwy wynoszą 297,7 mld baryłek), Arabia Saudyjska (268,4 mld), Kanada (173,2 mld), Iran (157,3 mld), Irak (140,3 mld), Kuwejt (104 mld), Zjednoczone Emiraty Arabskie (97,8 mld), Rosja (80 mld), Libia (48,47 mld) i Nigeria (37,14 mld).

Ważnym graczem na rynku ropy naftowej stały się Stany Zjednoczone, dzięki rewolucji łupkowej. Doprowadziła ona do szybkiego wzrostu produkcji. Wydobycie w tym kraju osiągnie w 2018 r. rekordowy poziom, nienotowany od lat 70. XX w. Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej, sięgnie on ponad 10 mln baryłek dziennie. W ten sposób USA staną się największym producentem ropy naftowej na świecie. Na dodatek, pomimo ciągłej eksploatacji, rezerwy systematycznie rosną. Warto jednak pamiętać, że wielkość rezerw zmienia się dość często. Wystarczy odkrycie nowych złóż. Tak było po ich znalezieniu w Wenezueli czy w rejonie Morza Śródziemnego. Dwa lata temu, jak informował Bloomberg, firma Caelus Energy odkryła, że pod arktycznymi wodami kryje się 6 mld baryłek ropy naftowej. Z badań wynika, że około 40 proc., czyli 2,4 mld baryłek, nadaje się do wykorzystania. Dzięki temu, złoża tego surowca na Alasce mogą powiększyć się aż o 80 proc. Koszt uruchomienia eksploatacji tych nowych złóż szacuje się na 8-10 mld USD. Pierwsza ropa na skalę komercyjną mogłaby z nich popłynąć w połowie 2022 r. — podawał Jim Musselman, prezes Caelus Energy.

Z kolei, Rosnieft i ExxonMobil odkryły zasoby ropy naftowej w Morzu Karskim, czyli na północy Syberii Zachodniej, w sąsiedztwie wód Oceanu Arktycznego (Oceanu Lodowatego Północnego). Obie kompanie posiadają już ich trójwymiarową dokumentację kartograficzną. Szef zespołu poszukiwawczego Narodowej Irańskiej Spółki Naftowej (NIOC) Seyyed Saleh Hendi informował w ubiegłym roku o znalezieniu kilkunastu nowych złóż w zachodniej prowincji Lorestan. Zawierają one łącznie 30 mld baryłek ropy i ponad 3,6 bln m sześc. gazu ziemnego. Iran ma obecnie około 157 mld baryłek potwierdzonych zasobów ropy naftowej. Dysponuje również największymi zasobami gazu ziemnego. Ropa naftowa zużywana jest głównie do produkcji paliwa. Benzyna oraz olej napędowy stanowią około 50 proc. światowego zużycia. Do tego trzeba doliczyć paliwo do samolotów oraz olej opałowy. W efekcie na wytwarzanie paliw różnego rodzaju zużywa się prawie dwie trzecie światowej produkcji czarnego złota. Reszta trafia głównie do przemysłu chemicznego. Szacunki mówią, że zasobów ropy naftowej wystarczy na 50-70 lat. Patrząc na to zagadnienie historycznie, trudno nie zauważyć, że rezerwy, pomimo ciągłej eksploatacji, cały czas rosną. Warto zwrócić uwagę, że wielkość zasobów zależy też od cen rynkowych ropy. Im wyższa cena, tym bardziej opłaca się eksploatować obszary, które wcześniej, z przyczyn ekonomicznych nie były przydatne do produkcji ropy. Tak było przez długi czas, gdy cena baryłki ropy naftowej wynosiła 20-30 USD. Zmieniło się to, gdy ceny ropy poszybowały znacznie wyżej.