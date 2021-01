Światowa turystyka straciła 1,3 bln USD w 2020 r.

Z powodu pandemii koronawirusa branża turystyczna na świecie straciła w zeszłym roku 1,3 bln dolarów - podała w czwartek mająca siedzibę w Madrycie Światowa Organizacja Turystyczna (UNWTO). Zlikwidowanych zostało lub zagrożonych jest od 100 do 120 mln miejsc pracy w tym sektorze.

Według UNWTO suma ta stanowi "ponad 11-krotność strat, odnotowanych podczas światowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku" i odpowiada spadkowi obrotów w globalnej turystyce o 74 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

"Chociaż wiele zrobiono, aby umożliwić bezpieczne podróże międzynarodowe, zdajemy sobie sprawę, że kryzys jest daleki od zakończenia - powiedział sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili. - Harmonizacja, koordynacja i cyfryzacja środków ograniczania ryzyka związanego z koronawirusem, w tym testowanie, śledzenie i świadectwa szczepień, to podstawa promowania bezpiecznych podróży i przygotowania do odbudowy turystyki, gdy tylko pozwolą na to warunki".

Czwartkowe dane UNWTO oznaczają, że drugie półrocze 2020 roku było dla światowej turystyki gorsze od pierwszego. W opublikowanym we wrześniu podsumowaniu wyliczono, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku branża poniosła straty w wysokości 460 mld dolarów.

UNWTO wyliczyła wówczas, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku liczba turystów zagranicznych na całym świecie zmniejszyła się o 65 proc. Spowodowało to straty pięć razy większe od tych, jakie poniosła globalna turystyka w czasie światowego kryzysu w 2009 roku.

Przewidywano, że w całym 2020 roku obroty w sektorze turystycznym zmniejszą się o 70 proc. w porównaniu z poprzednimi latami. "Powrót do poziomu z 2019 roku pod względem podróży zagranicznych turystów zajmie od dwóch do czterech lat" - szacowała wtedy agenda ONZ.

Najnowsze sondaże UNWTO dają mieszane prognozy na 2021 rok. Prawie połowa respondentów (45 proc.) uważa, że ten rok będzie lepszy od poprzedniego, podczas gdy 25 proc. spodziewa się podobnych wyników, a 30 proc. przewiduje jeszcze większy zastój w 2021 roku. 50 proc. ankietowanych oczekuje, że odbicie nastąpi dopiero w 2022 roku.