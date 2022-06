Sytuacja na rynkach 14 czerwca - cofnięcie

We wtorek rano dolar tanieje na szerokim rynku korygując silny ruch z ostatni dni. Widać próby odreagowania ryzykownych aktywów, w tym rynków akcji.

Dzieje się tak mimo, że gazeta Wall Street Journal spekuluje o możliwości podwyżki stóp procentowych o 75 p.b. już na jutrzejszym posiedzeniu Fed, a do grupy tych, którzy stawiają na ten scenariusz dołączyły największe banki inwestycyjne. To sprawiło, że rynek uznał ten scenariusz za bazowy (model CME Fed Watch wskazuje na 96 proc. prawdopodobieństwo takiego ruchu). Jednocześnie pojawiają się opinie, że ruch o 75 p.b. może mieć miejsce także w lipcu. W takiej sytuacji, gdyby FED pozostał jednak przy wcześniejszych założeniach ruchów o 50 p.b. teraz, w lipcu i we wrześniu, to byłby to argument za silnym odreagowaniem na rynkach. Posiedzenie FED w środę urasta zatem do miana kluczowego punktu kalendarza całego miesiąca.

W gronie jednych z najsilniejszych walut wśród G-10 jest dzisiaj euro. Ruch na EURUSD można jednak na razie traktować jako powrotny do strefy oporów 1,0470-1,0490. Dzisiaj odbija też funt, choć znacznie mniej. Wczorajsze otwarcie dyskusji nad protokołem irlandzkim przez rząd premiera Johnsona już wzbudziło stanowcze reakcje w Unii Europejskiej, a także niepokój w USA. Ze słabości dolara nie korzysta dzisiaj jen. Bank Japonii zgasił oczekiwania, co do możliwości zmian w programie kontroli krzywej rentowności (YCC) ogłaszając, że nadal będzie skupował obligacje w zaplanowanej wysokości. EURUSD - na razie ruch powrotny? EURUSD jest jedną z par, która najbardziej odreagowała umocnienie dolara w ostatnich dniach. Na wykresie EURUSD powróciliśmy w okolice kluczowego oporu 1,0470-90, co można klasyfikować jako ruch powrotny. Obciążeniem dla wspólnej waluty zaczyna być sytuacja na rynku włoskiego długu, chociaż na razie sytuacja jest daleka od dość trudnej - rentowności rosną jednak zbyt szybko (dzisiaj 10-letnie są powyżej poziomu 4,00 proc.). Jednocześnie ECB w zasadzie rozdał karty i dopiero po podwyżce stóp w lipcu o 25 p.b. powróci dyskusja, co do skali ruchu we wrześniu. W krótkim okresie kluczowy będzie jednak jutrzejszy FED, Model CME Fed Watch pokazuje, że rynek oczekuje już ruchu o 75 p.b. Ale czy scenariusz kilku podwyżek po 75 p.b. w serii został już zdyskontowany? Wykres dzienny EURUSD Układ techniczny EURUSD po naruszeniu wsparcia 1,0450-70 może kierować się w stronę dołka z maja przy 1,0350. Odczyt indeksu ZEW z Niemiec nie wypadł dzisiaj źle, ale też nie jest na tyle przełomowy, aby móc wpłynąć na trend.