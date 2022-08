Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Raphael Bostic, szef Fed w Atlancie uważa, że bank centralny USA może zrezygnować z podwyżek stóp o 75 pkt. bazowych jeśli dane pokażą jednoznacznie spadek inflacji, informuje Reuters.

- Nie uważam, że zakończyliśmy zacieśnianie. Inflacja jest zbyt wysoka. Jeśli jednak przyszłe dane jasno pokażą, że inflacja zaczęła słabnąć może dać nam to powód do zrobienia mniejszego ruchu. Będziemy musieli zobaczyć, jakie będą te dane – napisał Bostic w opublikowanym we wtorek tekście.