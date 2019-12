Szukajmy odbiorców na różnych rynkach

Stały od lat i imponujący dynamiką wzrost polskiego eksportu to powód do dumy, zwłaszcza że w ostatnim czasie odbywa się to w wyjątkowo niesprzyjających warunkach: przy hamującej gospodarce światowej, konfliktach handlowych, głębokim spowolnieniu u najważniejszych partnerów z Unii Europejskiej. Trzeba sobie jednak postawić pytanie, czy ten sukces może być kontynuowany i jak długo.

Wydaje się, że niestety wyczerpują się właśnie jego główne źródła, czyli przede wszystkim niskie koszty pracy, odnowiony w okresie transformacji park maszynowy czy tania energia, które pozwoliły nam odnieść sukces w takich segmentach, jak produkcja odzieży, mebli czy żywności. Wykorzystując te przewagi, staliśmy się tanią fabryką dla Europy jak — toutes proportions gardées — Chiny dla świata, a przy okazji spichlerzem dla naszego kontynentu. Europa to jednak obszar, który cechuje się najwolniejszym tempem wzrostu i niestety nic nie wskazuje, by ta sytuacja miała się zmienić. W efekcie, choć siła nabywcza regionu jest duża i ciągle kusząca, to utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu eksportu jest mało realne.