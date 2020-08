Aktywność fabryk w Chinach prawdopodobnie wzrosła w sierpniu w nieco szybszym tempie. Była napędzana wyższymi wydatkami na infrastrukturę i poprawiającym się globalnym popytem, pisze Reuters.

Zgodnie z medianą prognoz 16 ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera, oczekuje się, że indeks PMI wzrośnie z 51,1 pkt w lipcu do 51,2 pkt w sierpniu.

Rozległy chiński sektor przemysłowy stale powraca do poziomu sprzed pandemii, który sparaliżował ogromne połacie gospodarki na początku tego roku. Wzrost popytu, infrastruktura stymulowana przez bodźce i zaskakująco odporny eksport były głównymi czynnikami napędzającymi odbicie, ale konsumpcja prywatna pozostaje w tyle, ponieważ konsumenci zachowują ostrożność co do wydatków.

Według oficjalnych danych, zyski chińskich firm przemysłowych rosły w zeszłym miesiącu w najszybszym tempie od czerwca 2018 roku. Bank inwestycyjny HSBC podniósł w tym tygodniu swoją prognozę wzrostu PKB Chin w 2020 roku do z 1,7 do 2,4 proc.