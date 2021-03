W trakcie pandemii koronawirusa liczba miejsc pracy w tajlandzkiej branży turystycznej skurczyła się o 1,45 mln. Kraj przygotowuje się do ponownego otwarcia dla odwiedzających, aby spróbować uratować pogrążony w kryzysie sektor, pisze Reuters.

Turystyka jest głównym motorem gospodarki Tajlandii. Stanowi zazwyczaj 11-12 proc. rocznego PKB. Według danych Rady Turystyki Tajlandii, liczba miejsc pracy spadła w ciągu ostatniego roku o 1,45 mln. Przed pandemią w turystyce pracowało 4,5 z ok. 38 mln obywateli w wieku produkcyjnym.

Wiceprzewodniczący branżowego stowarzyszenia, Vichit Prakobgoson, pokłada nadzieję w tym, że władze planują zniesienie kwarantanny dla turystów zaszczepionych przeciwko COVID-19 w niektórych częściach kraju. Od lipca liberalizacja przepisów ma objąć rejon Phuket, a od października miasta Pattaya i Chiang Mai, wyspę Koh Samui, zatokę Phang Nga oraz prowincję Krabi. Organizacja apeluje do rządu, by obostrzenia były znoszone najszybciej jak to możliwe oraz do wydania jasnych wytycznych dotyczących tzw. paszportów szczepionkowych.

Rada Turystyki Tajlandii spodziewa się, ze w tym roku kraj odwiedzą 3 mln zagranicznych turystów, którzy wydadzą 156 mld bahtów (5 mld USD). W 2020 roku było to 6,7 mln osób, a w 2019 roku blisko 40 mln. W ostatnim roku przed wybuchem pandemii przychody z turystyki sięgały 1,91 bln bahtów (61,24 mld USD).