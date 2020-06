Tarcza 4.0 nie cieszy firm

Emilewicz: konsumenci będą mieli prawo zawieszenia spłaty kredytu bez opłat na 3 miesiące

Dajemy konsumentom prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres do 3 miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat, powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dotyczy to tylko jednego kredytu i osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca br., dodała.