Tchórzewski: kończymy wybór miejsca pod budowę fabryki aut elektrycznych

Kończymy wybór miejsca, gdzie powstawać będą polskie auta elektryczne - powiedział w czwartek w Poznaniu minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak dodał, za kilka lat z polskiej fabryki wyjadą pierwsze pojazdy; w przyszłym roku gotowa ma być sieć punktów ładowania.

Minister Tchórzewski uczestniczył w stolicy Wielkopolski w największym motoryzacyjnym wydarzeniu targowym w kraju - targach Poznań Motor Show. W ramach targów odbywa się kongres elektromobilności MOVE Mobility & Vehicles.



Szef resortu energii zapewnił, że rozwój elektromobilności należy do priorytetów polskich władz.



"Wyrazem tego jest to, że po raz pierwszy mamy konkretnie sprecyzowany system finansowania - powstał Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Jednym z zadań, które zostały postawione przed tym funduszem jest to, że pomoże on sfinansować budowę sieci punktów ładowania. Mamy takie ambitne założenie, że ta sieć powinna być wybudowana do końca 2020 roku; możliwe, że stanie się to do połowy 2021 roku, ale chcemy to zrobić wcześniej” - powiedział.



Minister przypomniał, że w ciągu najbliższych kilku lat w Polsce ma ruszyć produkcja aut elektrycznych rodzimej marki. Pracuje nad tym powołana w 2016 roku spółka ElectroMobility Poland, która jest kontrolowana przez cztery koncerny energetyczne - PGE, Energę, Eneę oraz Tauron.



"Koncerny motoryzacyjne dużo robią w zakresie elektromobilności, ale podstawowy dochód dla nich nadal pochodzi ze sprzedaży samochodów spalinowych. Postanowiliśmy, że w Polsce zrobimy pewien wyłom – powstanie od nowa fabryka samochodów elektrycznych. Spółka ElectroMobility Poland cały czas przygotowuje się do tego, żeby do tej do tej chwili doprowadzić i mam nadzieję, że za 5 lat, może i wcześniej, ten samochód z taśm zjedzie. Właśnie kończymy wybór miejsca, gdzie to będzie robione” - powiedział.



Na otwartych w czwartek w Poznaniu targach Poznań Motor Show podziwiać można w sumie ok. 1 tys. pojazdów. Wydarzenie jest promowane jako największa impreza branżowa w kraju; prezentowanych jest ok. 60 motoryzacyjnych, polskich premier. Targi odbywają się pod hasłem: "Motoryzacja jutra".