Tech Minds wspiera edukację przyszłości

Na styku młodzieńczej pasji i doświadczenia liderów IT powstaną cyfrowe projekty wspierające rozwój oraz integrację społeczności szkolnych i uczelnianych.

Jak przygotować dzieci i młodzież do życia w świecie, który cechują ciągłe zmiany i radykalna niepewność? W jakie umiejętności ich zaopatrzyć, aby mogli się rozwijać, rozumieli, co się wokół nich dzieje, i po osiągnięciu dorosłości bez trudu odnaleźli swoją drogę w labiryncie technologii cyfrowych i nowych modeli aktywności społecznej, a także na rynku pracy? Wielu ekspertów zajmujących się pedagogiką twierdzi, że edukacja zamiast na przekazywaniu wiedzy teoretycznej powinna się skupić na uczeniu „czterech K”: krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji i kreatywności. To główne kompetencje przyszłości, od których zależy pomyślność państw, społeczeństw i jednostek. W ten edukacyjny trend doskonale wpisuje się konkurs grantowy Tech Minds, organizowany przez PwC.

Zgłoszenia do 7 marca Termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu grantowego #TechMinds upływa 7 marca 2022 r. Konkurs PwC to możliwość zrealizowania własnego pomysłu na wdrożenie nowych technologii do szkół i uczelni. Więcej informacji i harmonogram konkursu na stronie www.pwc.pl/techminds.

– Aby wziąć udział w naszym konkursie, należy zebrać zespół co najmniej trzech osób. Może się on składać z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczyciela, profesora, pedagoga, pracownika szkoły lub uczelni, a także rodziców. Zespołowi musi przewodzić pełnoletni lider – informuje Ewelina Niewińska, dyrektor PwC Polska ds. komunikacji, marketingu i rozwoju biznesu.

Pod skrzydłami eksperta

Celem inicjatywy jest umożliwienie młodym ludziom przygotowania i wdrożenia projektów technologicznych, które mają wesprzeć nauczanie i rozwój oraz integrację społeczności szkolnej czy uczelnianej.

– Udostępniamy uczestnikom przestrzeń do realizacji ich własnych idei i pomysłów, aby móc im pokazać, jak rozwiązania technologiczne można wykorzystać do poprawy relacji, komunikacji czy wymiany wiedzy – mówi Ewelina Niewińska.

Tech Minds to platforma wymiany wiedzy dla uczniów i studentów oraz liderów technologicznych, a zarazem swego rodzaju łącznik między szkołą a rynkiem pracy. Dziesięć drużyn, które przejdą do finału, będzie miało okazję przedstawić swój projekt przed kapitułą konkursu składającą się z przedstawicieli czołowych firm w Polsce, m.in.: InPost, Żabka, Orange, Netia, mBank, Bank Millennium, Rossmann, Microsoft i Google. Trzy zwycięskie drużyny będą mogły wdrożyć swój projekt, co pozwoli im na zdobycie indywidualnego doświadczenia projektowego, które z pewnością będzie bardzo istotnym punktem w CV.

Jak się ma zasada „czterech K” do konkursu PwC? Odpowiedź wydaje się oczywista: aby zrealizować swoje projekty, zespoły muszą stosować metodę projektową, która stawia uczestników wobec konieczności przejęcia inicjatywy, a przy okazji rozwijają się u nich kompetencje pracy w grupie i skutecznego komunikowania się. Takie umiejętności są coraz częściej pożądane przez pracodawców.

Do wygrania są trzy granty po 40 tys. zł na realizację projektu oraz nagrody indywidualne. Ale w pewnym sensie zwycięzcami Tech Minds będzie także młodzież ze szkół, w których wdrożone zostaną najlepsze pomysły uczestników.

Nie tylko dla geeków

– Nie myślmy o kompetencjach cyfrowych tylko w kontekście specjalistów IT. One są niezbędne również zwykłym obywatelom, konsumentom i pracownikom. Bez tych kompetencji już teraz coraz trudniej zdobyć zatrudnienie oraz sprawnie załatwić jakąkolwiek sprawę w urzędzie, u dostawcy energii czy w banku. A z czasem wymogi związane z technologiami będą dużo większe niż dzisiaj. Dlatego tak ważna jest cyfrowa edukacja dzieci i młodzieży – wskazuje Rafał Lew-Starowicz, wiceprezes Fundacji EdTech Poland.

To, że nastolatki coraz więcej godzin spędzają w internecie, jeszcze o niczym nie świadczy.

– Pojęcie „cyfrowi tubylcy”, odnoszące się do dzisiejszej młodzieży, sugeruje, że jest to pokolenie o wysokich kompetencjach cyfrowych. Rzeczywiście, niektórzy przedstawiciele tego pokolenia są za pan brat z technologią, ale duża część używa jej tylko do rozrywki. Mam nadzieję, że w ramach konkursu Tech Minds powstaną rozwiązania, dzięki którym wielu uczniów i studentów bardziej zainteresuje się innowacjami IT i mądrym wykorzystaniem technologii – mówi Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

EKSPERCI O KONKURSIE Ewelina Niewińska dyrektor PwC Polska ds. komunikacji, marketingu i rozwoju biznesu Tech Minds to projekt mający na celu wykorzystanie umiejętności, wiedzy i talentów zdolnej młodzieży i cyfrowych liderów, aby zamieniać pomysły i potrzeby w rozwiązania technologiczne. Zbliżenie dwóch światów: uczniów i studentów z doświadczonymi ekspertami od technologii – nie tylko buduje relacje i wzajemne zrozumienie, ale także łączy możliwość pełnej realizacji swoich pomysłów z szansą na odkrywanie nowych talentów. Takie doświadczenie jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno kandydatów, jak i potencjalnych pracodawców. Zwłaszcza że w tych trudnych pandemicznych czasach potrzebujemy poczucia sprawczości, współpracy w grupie i zrozumienia, jak dużą wartością jest praca zespołowa. A Tech Minds to zapewnia.

EKSPERCI O KONKURSIE Rafał Lew-Starowicz wiceprezes Fundacji EdTech Poland Promowanie dobrych rozwiązań edukacyjnych jest jednym z głównych celów naszej fundacji. Kibicujemy wszystkiemu, co się przyczynia do budowania intelektualnego i ludzkiego kapitału niezbędnego do rozwoju branży technologicznej w Polsce, a w najcenniejsze inicjatywy staramy się angażować. Nic dziwnego, że wspieramy adresowany do uczniów i studentów konkurs Tech Minds. Kładzie on nacisk na pracę metodą projektu, czyli w zespole, z wykorzystaniem różnych atutów poszczególnych jego członków i pod okiem wybitnych ekspertów. Jest to niezwykle ważne, bo już dawno skończyły się czasy samotnych geniuszy. Młody człowiek, który dziś nauczy się działać w grupie, jutro jako inżynier, menedżer IT czy założyciel start-upu będzie miał większe szanse na odniesienie sukcesu.

EKSPERCI O KONKURSIE Jędrzej Witkowski prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Przedsięwzięcie PwC promuje wizję edukacji, która jest nam bliska. Edukacji rozwijającej kompetencje przyszłości, takie jak współpraca, samodzielność myślenia, branie na siebie odpowiedzialności, przywództwo. Edukacji skierowanej na rozwiązywanie realnych problemów – łączącej szkołę lub uniwersytet ze światem zewnętrznym. W czasach nauki zdalnej, hybrydowej, izolacji i sporej niepewności warto skupiać uwagę młodych ludzi na wyzwaniach społecznych. I konkurs Tech Minds temu służy. Dla uczestników technologia nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem do wzmacniania relacji międzyludzkich w szkole lub na uniwersytecie. W wielu podobnym inicjatywach chodzi o kreowanie rozwiązań dla zysku, w tym przypadku działania są zorientowane na dobro konkretnych społeczności, i to jest atut tego przedsięwzięcia.