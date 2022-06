Technologia sprzyja utrzymaniu pozycji lidera

Wodorowe testy

TAURON chce wykorzystywać wodór do produkcji energii. We współpracy z Instytutem Naukowo-Badawczym Sebastineum Silesiacum w Kamieniu Śląskim opracowuje instalację wodorową, która ma produkować energię elektryczną i ciepło na potrzeby kamieńskiego ośrodka. Projekt zakłada produkcję wodoru z wody doprowadzonej do elektrolizera. Następnie gaz trafi do zbiorników, w których pod odpowiednim ciśnieniem będzie można go przechowywać. W godzinach największego zapotrzebowania na energię będzie nim zasilone ogniwo paliwowe typu PEM, w którym następuje konwersja wodoru na energię elektryczną. W ciągu roku powstanie w ten sposób około 2000 MWh energii elektrycznej.