Telegraph: „chiński uber” wstrzymuje plan wejścia do Europy

Didi Global zawiesił plan wejścia do Europy z powodu niejasności dotyczących dostępu do danych pasażerów, informuje The Telegraph.

Gazeta twierdzi, że Didi wstrzymał realizację planów dotyczącą Europy na co najmniej rok, a pracowników pracujących nad nimi poinformował o możliwości zwolnień.