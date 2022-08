Kontynuacja filmu akcji “Top Gun” z 1986 roku wyprzedziła przygodowy film Disneya „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” jako najbardziej dochodowy film roku, przynosząc Paramount ulgę od problemów z którymi wytwórnia boryka się od wybuchu pandemii - pisze Reuters.

“Top Gun” wyprzedził nawet “Titanica”. Jego sprzedaż na całym świecie przekroczyła 1 mld USD.

Przychody Paramount wyniosły 7,78 mld USD, gdy prognozowane mówiły o 7,57 mld USD. Dochód operacyjny spadł do 819 mln USD z 1,23 mld USD rok wcześniej, głównie z powodu inwestycji mających na celu wzmocnienie oryginalnej treści - przekazuje agencja Reuters.