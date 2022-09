Totalne załamanie na Wall Street

Seria świetnych danych ze Stanów Zjednoczonych doprowadziła do większej pewności wśród inwestorów, że można oczekiwać dalszej restrykcyjnej polityki ze strony Fed. Dzisiaj poprawa indeksu ISM dla przemysłu oraz kolejny mocny spadek wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Oczywiście dawno niewidziany raport ADP pokazał w środę, że wzrost zatrudnienia może być niewielki, ale wciąż jest to wzrost, który nie pokazuje, że mamy do czynienia z recesją. Wobec takich danych z gospodarki, podstawy do mocnej podwyżki są aż nadto solidne. Wydaje się, że Fed powinien podnieść stopy procentowe w tym miesiącu o 75 punktów bazowych, choć nie jest wykluczone, że zdecyduje się na mniejszy ruch o 50 punktów bazowych, ale jednocześnie będzie podwyższał o taki poziom na każdym posiedzeniu w tym roku, co sprowadzi główną stopę do poziomu 4%. Rynek akcji boi się wyższych stóp procentowych, dlatego wzrosty na S&P 500 zostały zredukowane o 2/3 ostatniego odbicia.

Jutro bardzo ważne dane z amerykańskiej gospodarki, czyli raport NFP. Oczekuje się wzrostu rzędu niemal 300 tys., ale wspomniany raport ADP ma obecnie lepiej obrazować rzeczywistość, co bardziej powinno kierować oczekiwania ku 100 tys. Płace w ostatnich raportach spowolniły, ale obecnie oczekuje się niewielkiego odbicia do 5,3% r/r z poziomu 5,2% r/r. Jeśli dynamika wzrostu płac wypadnie wyżej, będzie to wyraźny sygnał pro-inflacyjny, który nie spodoba się rynkowi akcji.

Ze spółek warto dzisiaj zwrócić uwagę na Nvidię, która traciła blisko 10% wobec zakazu eksportu chipów do Chin. Taki sam zakaz ma dotyczyć również AMD. Wcześniej te spółki otrzymały zakaz eksportu swojej technologii do Rosji. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że niedawno Nancy Pelosi sprzedała duży pakiet akcji Nvidii, tuż przed ogłoszeniem ze strony amerykańskiego rządu. To kolejny dowód na to, że Pelosi może wykorzystywać niejawne informacje przy handlu akcjami.

Z kolei w przypadku Polski nie mamy żadnych pozytywnych informacji. WIG20 stracił dzisiaj niemal 5% i zbliża się niepokojąco do dołków z marca 2020 czy również z początku 2009 roku. Z kolei na Wall Street Nasdaq traci aż 2%, natomiast S&P 500 zniżkuje o 1% na moment zamknięcia sesji w Europie.