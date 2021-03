Liczba przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła do poziomu obserwowanego ostatnio na początku bieżącego roku. Zmusiło to kanclerz Angela Merkel do rozpoczęcia rozmowy na temat rządowej strategii wprowadzenia kolejnych obostrzeń.

Liczba nowych przypadków wzrosła w ciągu ostatnich 24 godzin o ponad 28 tys. Jest to największy dzienny przyrost od 21 stycznia. Siedmiodniowy wskaźnik zachorowań na 100 tys. osób wynosi obecnie 95,6 i jest o ponad połowę wyższy od danych z zeszłego miesiąca. .