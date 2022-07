Trzecia wzrostowa sesja S&P500 i Nasdaq

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

S&P500 rósł na zamknięciu o 0,4 proc. Średnia Przemysłowa Dow Jones zyskała 0,2 proc., a Nasdaq kończył sesję zwyżką o 0,35 proc.

Inwestorzy z amerykańskich rynków akcji czekali w środę na publikację zapisków z czerwcowego posiedzenia FOMC. Ponieważ miała nastąpić dopiero na dwie godziny przed zakończeniem sesji wcześniej niewiele się działo. Dane makro nie wywołały większej reakcji, zwłaszcza, że pokazały mieszany obraz gospodarki. Liczba ofert pracy w maju okazała się większa niż oczekiwano, co wskazuje na dalszy problem firm ze znalezieniem chętnych do pracy. Wskaźnik ISM aktywności sektora usług natomiast spadł najniżej od maja 2020 roku przy słabnących nowych zamówieniach i zatrudnieniu. Rynek akcji ożywił się dopiero po publikacji „minutes”. Pomimo ich „jastrzębiego” wydźwięku indeksy ruszyły w górę. Przeważała opinia, że stało się tak, bo rynek nie znalazł w zapiskach nic, czego już się nie spodziewa. Część komentatorów sugerowała jednak, że pozytywnie odebrana została sygnalizowana determinacja Fed w walce z inflacją. W ostatnich minutach handlu pojawili się chętni do wykorzystania wzrostowego rajdu w końcówce sesji co zredukowało wzrost głównych indeksów. Wolumen handlowanych akcji był niższy niż przeciętnie. Rentowność obligacji USA rosła w środę i nadal była odwrócona. Umacniał się dolar. Ropa WTI, pomimo potężnej przeceny we wtorek, w środę nadal taniała i weszła w rynek niedźwiedzia.