Trzecia z rzędu spadkowa sesja w USA

Dow Jones spadł we wtorek o 0,5 proc., S&P500 stracił 0,2 proc., a zniżka Nasdaq nie przekroczyła 1 pkt. To już trzeci spadek indeksów z rzędu. Łącznie od piątku Dow Jones i S&P500 straciły już ponad 3 proc., a Nasdaq 4,5 proc.

Amerykańskie rynki akcji kontynuują spadki przy wyraźnie mniejszym wolumenie handlu, wyczekując na piątkowe wystąpienie szefa Fed w Jackson Hole. We wtorek na początku sesji indeksy rosły, bo znaleźli się chętni na przecenione w poniedziałek najmocniej od czerwca akcje. Popyt dość szybko stracił inicjatywę. Nie sprzyjały mu podane we wtorek dane makro. Wskaźniki aktywność pokazały dalsze słabnięcie gospodarki w sierpniu, a sprzedaż nowych domów spadła w lipcu szósty miesiąc z rzędu do najniższego poziomu od sześciu lat. Przez pewien czas popytowi mógł sprzyjać spadek rentowności obligacji USA, ale jeszcze przed półmetkiem sesji zaczęły rosnąć, w przypadku 10-letnich wracając powyżej 3 proc. Słabnięcie dolara pomogło głównie notowaniom złota, srebra i ropy.