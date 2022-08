TUI zmierza do zakończenia roku zyskiem

Niemiecki gigant turystyczny TUI poinformował, że pomimo szkodliwej dla konsumentów inflacji duży popyt w sezonie wakacyjnym utrzyma się do końca lata, donosi Bloomberg.

TUI ocenia, że jest na drodze do wykazania „znacząco dodatniego” zysku EBIT w roku rozrachunkowym kończącym się we wrześniu. Wskazuje, że średnie ceny są obecnie ok. 20 proc. wyższe niż przed pandemią, a rezerwacje na poziomie 90 proc. z 2019 roku.