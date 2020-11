Ubezpieczenia transportowe ciągle w grze

KOMENTARZ PARTNERA SEKCJI

Byliśmy pierwszym ubezpieczycielem w Polsce zapewniającym ochronę ubezpieczeniową uczestnikom procesu wymiany towarowej, czyli zarówno podmiotom prowadzącym działalność handlową, jak i podmiotom stanowiącym kluczowy element tego procesu, czyli przewoźnikom. Nie może więc nas zabraknąć w tym obszarze w obecnych trudnych czasach pandemii. Warta oferuje pełen pakiet produktów w zakresie ubezpieczeń transportowych. Począwszy od mającego najdłuższą historię ubezpieczenia ładunków w transporcie (cargo) przez ochronę odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność przewozową lub spedycyjną po ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego, wspomagające klientów w udokumentowaniu wymaganej przepisami zdolności finansowej.

Oprócz standardowych rozwiązań stosowanych na masową skalę zapewniamy również specyficzne, dostosowane do wymagań klientów rozwiązania w zakresie niestandardowych ubezpieczeń nietypowych ładunków. Mogą to być ubezpieczenia materiałów przewożonych w związku z realizacją dużych inwestycji, uzupełnione elementem utraty zysku inwestora wskutek opóźnienia w oddaniu projektu do eksploatacji w związku ze szkodą w ładunku. Nie są nam też obce ubezpieczenia przewożonych i eksponowanych przez muzea lub inne podobne instytucje dzieł sztuki w formule „nail to nail”. Z uwagi na ogromne doświadczenie oraz bardzo duże możliwości pojemnościowe obejmowaliśmy ochroną również tak specyficzne ładunki, jak gigantyczne kesony, elementy platform wiertniczych czy całe konstrukcje mostów.

Jednakże dla większości przedsiębiorców nie te spektakularne ubezpieczenia są istotne. W każdym momencie, ale szczególnie w czasach tak nieprzewidywalnych, jakie mamy obecnie, ważne jest, aby prowadzona działalność była odpowiednio zabezpieczona. Tak więc ci, którzy zajmują się handlem, powinni dbać o zapewnienie ochrony dla swoich towarów i zawierać ubezpieczenie cargo lub zlecać zawarcie takiego ubezpieczenia firmie spedycyjnej. Firma spedycyjna — na wypadek takich potrzeb — powinna zapewnić sobie możliwość szybkiego aranżowania ubezpieczenia cargo poprzez zawarcie z ubezpieczycielem umowy ramowej, w ramach której może szybko otrzymać dokument ubezpieczenia, na przykład korzystając z dostępnej w Warcie opcji zawarcia umowy w systemie eCargo. Ponadto zarówno spedytorzy, jak i przewoźnicy powinni zadbać o stosowną ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z ich działalnością.

