UKNF proponuje nową wycenę w FIZ-ach

Nowa koncepcja wycen aktywów niepublicznych ma zapobiec nieprawidłowościom.

Nadzór finansowy włożył kij w mrowisko. Tym razem chodzi o uwagi do projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy. Skupiły się one na wycenie aktywów niepublicznych, jakimi są np. wierzytelności. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) chce, by wzrost wartości aktywów takich funduszy mógł być rozpoznawany w wycenie certyfikatów dopierowtedy, gdy kwoty odzyskane od dłużników przekroczą cenę, za jaką fundusz kupił portfel długów. Aktywa niepubliczne to domena funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). Są to jednak nie tylko wierzytelności,...