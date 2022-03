Ukraiński agroholding MHP wstrzymał eksport drobiu do UE

Największy ukraiński producent i eksporter mięsa drobiowego koncern MHP wstrzymał eksport drobiu, ale nadal pracuje na potrzeby rynku wewnętrznego - wynika z komunikatu giełdowego spółki.

Ukraińska firma z dnia na dzień przerwała dostawy drobiu na rynek unijny. Koncern MHP odpowiada za większość ze 102 tys. ton ukraińskiego eksportu drobiu do Unii Europejskiej. Bezcłowy kontyngent taryfowy do UE wynosił do 50 tys. ton mięsa drobiowego. Ukraiński agroholding był poważnym konkurentem Polski w dostawach filetów drobiowych na unijny rynek.

Jak podała Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, MHP poinformowała w komunikacie giełdowym, że spółka w obliczu ataku Rosji na Ukrainę będzie koncentrowała się w pierwszej kolejności na bezpieczeństwie swoich pracowników, a w drugiej na produkcji i dostawach na rynek wewnętrzny. Zaopatrzenie na rynku wewnętrznym jest jednak również ogromnym wyzwaniem ze względu na liczne niebezpieczeństwa na drogach, gdzie dochodzi nawet do ostrzeliwania samochodów z żywnością. MHP zapewnia, że będzie bezpłatnie dostarczało żywność dla obrońców Ukrainy, szpitali oraz społeczności znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach. Na facebooku MHP informuje, że przekazał już na Fundusz Charytatywny 4 tysiące ton darmowych produktów dla najbardziej potrzebujących. "W trybie 24/7 pracujemy, aby wspierać bezpieczeństwo żywnościowe Ukrainy. MHP zorganizowało specjalną siedzibę, która pomaga w żywności osobom, które są obecnie w największym niebezpieczeństwie. Kierowcy zabierają produkty do najgorętszych miejsc. Nasi pracownicy zmieniają swoje "spokojne" profesje i stają się kierowcami ciężarówek, dyspozytorami, pakowaczami itd. Przyłączają się również wolontariusze, którym jesteśmy ogromnie wdzięczni za troskliwe serca i chęć pomocy. Rozumiemy, jak ważne jest teraz jedzenie. A my robimy i będziemy robić wszystko, żeby każdy Ukrainiec miał go dość" - napisano na facebooku. fot. Bloomberg Agroholding oficjalnie ogłosił, że spodziewa się bardzo znaczących, nieplanowanych strat. Kurs akcji przedsiębiorstwa zareagował bardzo gwałtownie na napaść rosyjską na Ukrainę. Ceny akcji firmy spadły na giełdzie londyńskiej o 45 procent z poziomu 6,64 dolarów amerykańskich, na którym były notowane jeszcze 17 lutego, do poziomu 3,60 dolarów w dniu 1 marca, 8 marca br. akcja MHP kosztowała 3,80 dolarów. "Dramat naszych przyjaciół pracujących w ukraińskim drobiarstwie jest bezprecedensowy. Traci nie tylko MHP, jedna z największych europejskich firm drobiarskich, ale załamuje się z dnia na dzień cały ukraiński eksport, na którego sukces nasi sąsiedzi pracowali latami. Z podziwem przyglądamy się heroicznym decyzjom zarządu MHP, który wykazuje nie tylko dbałość o jakże skomplikowane zabezpieczanie interesów przedsiębiorstwa, ale zapewnia bezpieczeństwo pracownikom oraz bezinteresownie wspiera walczące społeczeństwo ukraińskie" - skomentowała dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska. MHP wytworzyło w 2021 roku 754,4 tys. ton mięsa brojlerów kurzych, co oznacza wzrost produkcji o 3 proc. w porównaniu do 2020 roku (731,3 tys. ton). Rósł popyt na eksport kurczaków z Ukrainy. Wywóz zwiększył się w ubiegłym roku o 8 proc. do poziomu 402,388 tys. ton (2020: 373,734 tys. ton). W efekcie, udział eksportu w sprzedaży ogółem przedsiębiorstwa zwiększył się o 3 pkt. proc. - z 54 proc. do 57 proc. Firma posiada swoje zakłady w wielu krajach Europy m.in. w Holandii i w Słowacji. Interesowała się także przejęciem Kutnowskich Zakładów Drobiarskich Exodrob, ale do kupna nie doszło. Jej właścicielem jest ukraiński miliarder Jurij Kosiuk. Najwięcej ukraińskiego drobiu trafiało do krajów do Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, krajów WNP i UE.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗