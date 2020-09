Ukraiński lekarz — tak, rolnik — niekoniecznie

Gastarbeiterzy zza Buga nie są w Polsce już tak mile widziani. Z wyjątkiem ludzi w białych kitlach i od czarnej roboty.

W większości wykonują najprostsze prace, których Polacy już nie chcą podejmować od czasu przystąpienia do UE. Wyjątkiem są informatycy, na których zawsze było duże zapotrzebowanie. A jednak od wybuchu pandemii zmienia się struktura zawodowa tej grupy — na korzyść tzw. białych kołnierzyków. W pierwszym półroczu Ukraińcom wydano o 17 tys. mniej pozwoleń na pracę w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, co oznacza spadek o 11 proc. Liczba zezwoleń dla informatyków zza wschodniej granicy zmalała o połowę, specjalistów o 28 proc., a rolników, robotników i rzemieślników o około 20 proc. Przybyło natomiast lekarzy (aż o 250 proc.), pielęgniarek (o 80 proc.) i pracowników biurowych (o 18 proc.) — wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.