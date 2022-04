Ukraińskie miasta — odbudować czy odtworzyć?

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

ROBERT J. MORITZ prezes zarządu ALTA SANa naszych oczach rosyjskie wojsko niszczy Ukrainę. Odnoszę wrażenie, że agresor już dawno utracił nadzieję na zajęcie tego kraju i koncetruje się na dokonaniu jak największych zniszczeń. Celem rakiet staje się podstawowa dla społeczeństwa infrastruktura — szpitale, teatry, ratusze, biura, fabryki, dworce kolejowe, świątynie, dzielnice mieszkalne, place. Jest to działanie obliczone na rozmontowanie społeczeństwa ukraińskiego — bo właśnie te miejsca i budynki definiują miejskość, od tysięcy lat cechujące cywilizację.Odwracanie skutków rosyjskiej agresji będzie rozciągniętym w czasie, mozolnym procesem, w który niewatpliwie oprócz mieszkańców Ukrainy będzie zaangażowany cały demokratyczny świat. Wyzwaniem będzie nie tylko strona technicznazwiązana z odwracaniem skutków zatrucia budynków, gruntu, wód i powietrza, konieczność rozbiórki tysięcy budynków, nie mówiąc o cmentarzach wojennych i cywilnych. Rozminowanie dróg, pól i miast będzie wymagało zaangażowania tysięcy specjalistów, ale wiadomo też, jak to zrobić i doświadczeń jest dosyć, choćby z Afganistanu.Trzeba będzie zapewnić milionom ludzi mieszknania oraz miejsca pracy, a także dostarczyć żywnosć i czystą wodę. Ukraińskie samorządy, z międzynarodową pomocą, doskonale dadzą sobie z tym radę.Prawdziwym wyzwaniem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak odtworzyć, stworzyć i wzmocnić lokalne społeczności w dużych i małych miastach? Jak mają te miasta wyglądać, żeby ludziom dobrze się żyło? Jakie przestrzenie publiczne pomogą odtworzyć zniszczone przez wojnę tkankę społeczną? Gdzie i jak mają mieszkać Ukraińcy, gdzie pracować? Jak ma być zorganizowany transport publiczny?Potrzebna będzie społeczna dyskusja, przede wszystkim pomiędzy Ukraińcami, ale na pewno warto będzie sięgnąć po szerokie grono międzynarodowych specjalistów — urbanistów, socjologów miejskich, architektów, inżynierów.Nie można też z taką dyskusją czekać, co doskonale rozumieją przedstawiciele ukraińskiego rządu. W zeszłym tygodniu na zaproszenie Andrzeja Brzozowy i Kuby Rysia uczestniczyłem w międzynarodowej dyskusji zorganizowanej przez Ministerstwo Regionów Ukrainy na temat wizji i pomysłów na odbudowę zniszczonych przez Rosję miast. Tylko na tym spotkaniu było ich wiele, natomiast większość wypowiedzi kończyła się stwierdzeniem „trzeba dyskutować, trzeba rozmawiać”.Żeby rozmawiać i dyskutować trzeba mieć gdzie. Potrzebne jest bezpieczne miejsce z łatwym dostępem dla całego świata, gdzie ukraińscy urzędnicy i specjaliści będą mogli dyskutować, tworzyć rozwiązania, zbierać dokumenty — jednym słowem prowadzić nieustające warsztaty z przedstawicielami samorządów, naukowców, opinii publicznej. Miejsce powinno być zarówno fizyczną lokalizacją — biurem, jak i wirtualną przestrzenią dostępną dla zainteresowanych.Polska jest najlepszą lokalizacją, a najlepsze w Polsce będą Katowice lub Kraków — już tej chwili są to centra logistyczne wsparcia Ukrainy, doskonale skomunikowane z całym światem. Finansowanie zapewnią prywatne przedsiębiorstwa, umożliwiając elastyczne działanie i odpowiadające na potrzeby Ukrainy.Mam już pierwsze oferty takich lokalizacji od chcących pomóc korporacji. Prowadzona przeze mnie ALTA SA też się w ten projekt zaangażuje, czekamy na zgłoszenie wszystkich, którzy chcą pomóc w odbudowie Ukrainy.