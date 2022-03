Ulotny optymizm korzystny dla cen złota

Doskonale widać to na rynkach metali szlachetnych. W środę cena złota wzrosła o około procent, nieznacznie zwyżkowały notowania srebra oraz platyny, a najwyraźniej wzrosły ceny palladu. Wszystko to wynikało przede wszystkim z niepewnej sytuacji wokół wspomnianego konfliktu.

Notowania cen Złota, YTD, źródło: baha.com

Notowania cen Srebra, YTD, źródło: baha.com

Bieżący tydzień przynosi rozmowy na linii Ukraina-Rosja, które na początku tygodnia doprowadziły do optymizmu na globalnych rynkach finansowych, a tym samym, negatywnie przełożyły się na ceny metali szlachetnych. Jednak informacje związane z negocjacjami na razie wykluczają jakikolwiek przełom: o braku istotnych postępów w środę poinformowała strona rosyjska, a to skutecznie ochłodziło nastroje na rynkach finansowych.

Powrót obaw przyczynił się do odbicia notowań kontraktów na złoto oraz srebro. Dodatkowo, w górę odbiły się notowania platyny oraz palladu, czyli metali, których Rosja jest jednym z czołowych producentów. Tutaj również powróciły obawy o utrzymywanie się niepewności związanej z podażą metali, zwłaszcza palladu, w przypadku którego Rosja odpowiada za ponad jedną trzecią światowego wydobycia.

Notowania cen Palladu, YTD, źródło: baha.com

Notowania cen Platyny, YTD, źródło: baha.com

Konflikt ukraiński najmocniej wpłynął na ceny złota oraz pozostałych metali szlachetnych na początku marca, kiedy był on nadal w początkowej fazie, a kraje zachodnie dopiero zaczynały uderzać w Rosję sankcjami. O ile szok wywołany wojną przyczynił się do krótkoterminowego (i krótkotrwałego) wystrzału cen złota w górę, to przedłużająca się niepewność wokół konfliktu może stać się kluczowym argumentem przemawiającym za dodaniem złota do portfela także wśród długoterminowych inwestorów; tym bardziej, że nawet w przypadku rychłego zakończenia konfliktu, jego skutki gospodarcze będziemy odczuwać jeszcze przez wiele miesięcy.