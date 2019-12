UOKiK: nowy system zgłaszania skarg o zmowach

Nowy system, który ma gwarantować anonimowość zgłaszającego skargę o niedozwolonej zmowie przedsiębiorców, a jednocześnie pozwolić nawiązać z nim kontakt, uruchomił we wtorek na swojej stronie internetowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podkreślał na konferencji prasowej prezes Urzędu Marek Niechciał, wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję to jeden z priorytetów UOKiK, a uruchomienie systemu zgłaszania skarg dla sygnalistów to także jego idee fixe, odkąd w 2016 r. po raz drugi został prezesem Urzędu. Zwrócił uwagę, że choć zgłaszanie anonimowych skarg było oczywiście możliwe również wcześniej, to nie było możliwe skontaktowanie się ze zgłaszającym przez Urząd, by np. dopytać o szczegóły.



"Dzisiaj rusza profesjonalna metoda komunikacji. Wszystko jest szyfrowane i jest to, na czym nam bardzo zależało, czyli możliwość komunikacji. Można dać nam sygnał, załączać materiały, a my równocześnie możemy komunikować się w drugą stronę" - podkreślał Niechciał.



Formularz dostępny jest pod adresem https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/. Według UOKiK zgłoszenie jest proste i intuicyjne, wystarczy tylko wypełniać kolejne pola formularza. Platforma umożliwia dołączanie załączników, dlatego sygnalista może przekazać również dokumenty potwierdzające nieprawidłowości, np. zdjęcia czy skany. Sygnalista po zgłoszeniu otrzymuje identyfikator i hasło, które pozwolą z powrotem zalogować się do systemu i w razie potrzeby kontynuować komunikację z urzędem. Połączenie jest szyfrowane, a metadane z załączników są usuwane. Do powiadomień ma dostęp tylko ograniczona liczba pracowników UOKiK, jednak nawet oni nie mają możliwości poznania tożsamości zgłaszającego.



Według komunikatu Urzędu, system używany przez UOKiK wykorzystywany jest przez firmy w całej Europie oraz urzędy antymonopolowe ze Szwecji i Austrii. Zbliżone rozwiązania mają także niemiecki Bundeskartellamt i Komisja Europejska.