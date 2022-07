USA chcą, aby ASML mocniej ograniczył sprzedaż technologii do Chin

USA naciskają na Holandię, aby zakazała spółce ASML Holding sprzedaży do Chin kolejnych technologii kluczowych w produkcji większości rodzajów chipów, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródła.

USA starają się zapobiec rozwojowi chińskiej branży półprzewodnikowej. Obecnie starają się o rozszerzenie moratorium na sprzedaż najbardziej zaawansowanych systemów do Chin. Jeśli władze Holandii zgodzą się, będzie to oznaczało znaczące rozszerzenie zakresu i klas urządzeń stosowanych w produkcji chipów, które nie mogą być sprzedawane do Chin.