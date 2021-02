Doradcy Joe Bidena obawiają się kosztów wynikających z czeków, które prezydent obiecał amerykanom. Program pomocowy zakłada, że większość obywateli dostanie po 1,4 tys, USD.

W zeszłym tygodniu Joe Biden przedstawił szczegóły pakietu pomocowego o wartości 1,9 biliona USD dla dotkniętej pandemią koronawirusa amerykańskiej gospodarki. Jeden z punktów zakłada wypłatę czeków dla większości obywateli o wartości 1,4 tys. USD.

Doradcy prezydenta, Heather Boushey i David Kamin obawiają się, że czeki są zbyt dużym obciążeniem finansowym. Ekonomiści uważają, że środków może zabraknąć na bardziej priorytetowe kwestie - dodatkowe zasiłki dla bezrobotnych, rozszerzenie ulg podatkowych na dzieci oraz pomoc dla stanów i samorządów lokalnych.

Stefani Reynolds

"Wiem, że to, co przedstawiłem, nie jest tanie, ale niezastosowanie się do tego będzie nas drogo kosztować (...) Wśród czołowych ekonomistów panuje konsensus, że po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie zrobić tego, co proponuję" – przekonywał Biden.

Demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi i przyszły przywódca większości tej partii w Senacie Chuck Schumer wydali wspólne oświadczenie popierające plan Bidena.

Według wysokich urzędników, na których powołuje się CNBC, plan Bidena jest pierwszą z dwóch głównych inicjatyw dotyczących wydatków federalnych. Druga spodziewana jest w lutym. Prezydent skoncentruje się na długoterminowych celach dotyczących tworzenia miejsc pracy, reformie infrastruktury, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz promowaniu równości rasowej.