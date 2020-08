Amerykański Urząd Informacji o Energii (EIA) podwyższył prognozę cen ropy w tym roku jednocześnie obniżając prognozę jej krajowego wydobycia.

Z opublikowanego we wtorek raportu Short-Term Energy Outlook wynika, że Urząd Informacji o Energii podwyższył prognozę tegorocznej średniej ceny baryłki ropy WTI do 38,50 USD. To 2,5 proc. więcej niż w prognozie z lipca. W 2021 roku cena baryłki ma wynosić 45,53 USD. To o 0,4 proc. mniej niż w prognozie z lipca.

Jeśli chodzi o ropę Brent prognozowana cena w 2020 roku wzrosła o 2,3 proc. do 41,42 USD, a w 2021 roku spadła o 0,3 proc. do 49,53 USD. EIA prognozuje, że wydobycie ropy w USA wyniesie w tym roku średnio 11,26 mln baryłek dziennie. To 2,3 proc. mniej niż w poprzedniej prognozie. Prognoza wydobycia w 2021 roku została podwyższona o 1,2 proc. do 11,14 mln baryłek dziennie. Ropa WTI drożeje we wtorek o 0,7 proc. do 42,26 USD. Kurs ropy Brent rośnie o 0,4 proc. do 45,19 USD.

