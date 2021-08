USA: inflacja producencka wzrosła do 7,8 proc. rok do roku

Ceny płacone przez amerykańskich producentów za surowce do wytwarzania ich towarów wzrosły w lipcu o 1 proc. miesiąc do miesiąca i 7,8 proc. rok do roku.

W czerwcu inflacja producencka rosła o 1 proc. miesiąc do miesiąca i 7,3 proc. rok do roku. Z wyłączeniem żywności i energii roczny wskaźnik wyniósł 6,2 proc.