Mniejsza niż oczekiwano liczba Amerykanów złożyła w zeszłym tygodniu swoje pierwsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ poprawiająca się sytuacja epidemiczna pozwala na ponowne otwarcie większej liczby sektorów gospodarki, pisze Reuters.

Liczba osób składających wniosek o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy zmniejszyła się tydzień do tygodnia z 754 do 712 tys., czyli najniższego poziomu od listopada 2020 roku. Ekonomiści ankietowani przez Reutera prognozowali, że będzie to 725 tys. wniosków.

W USA spada liczba nowych zakażeń koronawirusem i wzrasta liczba szczepień, co przekłada się na znoszenie obostrzeń w niektórych stanach. Wraz z bezpośrednimi wypłatami z programów pomocowych doprowadziło to w lutym do wzrostu wydatków konsumenckich i zatrudnienia. Sytuacja na rynku pracy ma ulec jeszcze większej poprawie po wprowadzeniu zaproponowanego przez Joe Bidena pakietu bodźców fiskalnych o łącznej wartości aż 1,9 mld USD, który został przegłosowany w środę. Liczba osób pobierających stałe świadczenia dla bezrobotnych zmalała o 47 170 do 709 458.