W tygodniu zakończonym 14 maja liczba osób po raz pierwszy ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 21 tys. do 218 tys., wynika z danych Departamentu Pracy.

To odczyt zdecydowanie gorszy od mediany prognoz ekonomistów, która zakładała spadek do 200 tys. z 203 tys. tydzień wcześniej przed korektą do 197 tys.